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США призупинили програму допомоги українським біженцям U4U

28 січня 2025 08:37
Анастасія Постоєнко - Редактор
США призупинили програму United for Ukraine для біженців
Українські біженці. Фото: УНІАН
Анастасія Постоєнко - Редактор

Служба громадянства та імміграції США оголосила про тимчасове призупинення програми для біженців United for Ukraine (U4U), яка надавала українцям, що втекли від війни, можливість отримати притулок у Сполучених Штатах. Це рішення було ухвалене через новий виконавчий указ президента Дональда Трампа від 20 січня 2025 року під назвою "Захист наших кордонів".

Про це повідомляє Voice of America.

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У заяві Служби громадянства та імміграції йдеться, що приймання онлайн-заявок за формою I-134A призупинене, доки не будуть розглянуті всі запити, подані раніше. Відомство підкреслило, що програма перебуває у стані паузи, але нові заявки не прийматимуть.

Рішення підтримала директива Міністерства національної безпеки США, яке повідомило про тимчасове припинення розгляду заявок за програмою U4U. 

У виконавчому указі "Захист наших кордонів" президент Трамп доручив переглянути програми надання притулку, які, за його словами, не відповідають національній політиці США. Це викликало хвилю звернень до уряду, зокрема від Ради українських християнських церков штату Вашингтон. Вони закликали президента не припиняти програми для українських біженців, серед яких United for Ukraine (U4U) та Temporary Protected Status (TPS), наголошуючи на критичній необхідності цих ініціатив для сімей, які постраждали через російську агресію.

За даними на березень 2023 року, програмою U4U скористалися понад 118 000 українців. Окрім цього, близько 25 000 українців змогли потрапити до США в перші місяці війни, перетнувши сухопутний кордон із Мексики.

Експерти зазначають, що нині у США спостерігається найбільший імміграційний приріст за всю історію країни. Як повідомляє "Голос Америки", сучасний імміграційний бум перевищує показники кінця ХІХ — початку ХХ століття.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що у Чехії розглядають можливість повернення українських біженців додому.

Також кілька днів тому у США припинили приймання українських біженців в країну.

США українці біженці гуманітарна допомога державні програми

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