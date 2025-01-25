У Чехії обговорюють повернення українців додому

У Чехії можуть з'явитися центри для повернення українців додому
Чеська влада розглядає можливість створення центрів повернення, які допомагатимуть українським біженцям повернутися на батьківщину. Цю ініціативу обговорить віцепрем'єр-міністр України Олексій Чернишов під час свого візиту до Чехії 28 січня 2025 року.
Про це повідомила представниця Міністерства внутрішніх справ Чехії Хана Мала, пише IDNES.cz.
У Чехії розглядають ідеї повернення біженців з України додому
Створення таких центрів вже обговорюється в інших країнах, зокрема у Німеччині та Польщі. У Чехії центри не лише надаватимуть допомогу у поверненні, але й слугуватимуть культурними та громадськими осередками для українців.
"Створення центрів повернення на території Чехії буде, серед іншого, предметом зустрічі віце-прем'єр-міністра України Олексія Чернишова, відповідального за зв'язки з українськими громадянами за кордоном, який 28 січня 2025 року приїжджає з цією метою до Чехії", — повідомила Хана Мала з Департаменту комунікацій Міністерства внутрішніх справ.
За словами Олексія Чернишова, біженці, які вирішать повернутися, у багатьох випадках можуть бути звільнені від мобілізації. Він також зазначив, що Україна готова працевлаштувати поверненців, зокрема в оборонній промисловості, через нестачу кваліфікованих працівників.
Станом на січень 2025 року в Чехії перебуває близько 390 тисяч українських громадян із тимчасовим захистом. Міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан також повідомив, що близько 60% біженців планують залишитися в країні навіть після закінчення війни.
Нагадаємо, США призупинили прийом імігрантів до країни, зокрема й українців, в рамках політики Дональда Трампа.
Також у Польщі можуть урізати виплати українським біженцям.
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