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В Чехии могут появиться центры для возвращения украинцев домой

25 января 2025 14:56
Анастасия Постоенко - Редактор
В Чехии обсуждают возвращение украинцев домой
Львовский железнодорожный вокзал. Фото: УНИАН
Анастасия Постоенко - Редактор

Чешские власти рассматривают возможность создания центров возвращения, которые будут помогать украинским беженцам вернуться на родину. Эту инициативу обсудит вице-премьер-министр Украины Алексей Чернышов во время своего визита в Чехию 28 января 2025 года.

Об этом сообщила представительница Министерства внутренних дел Чехии Хана Мала, пишет IDNES.cz.

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Создание таких центров уже обсуждается в других странах, в частности в Германии и Польше. В Чехии центры не только будут оказывать помощь в возвращении, но и служить культурными и общественными центрами для украинцев.

"Создание центров возвращения на территории Чехии будет, среди прочего, предметом встречи вице-премьер-министра Украины Алексея Чернышова, ответственного за связи с украинскими гражданами за рубежом, который 28 января 2025 года приезжает с этой целью в Чехию", — сообщила Хана Мала из Департамента коммуникаций Министерства внутренних дел.

По словам Алексея Чернышова, беженцы, которые решат вернуться, во многих случаях могут быть освобождены от мобилизации. Он также отметил, что Украина готова трудоустроить возвращенцев, в частности, в оборонной промышленности, из-за нехватки квалифицированных работников.

По состоянию на январь 2025 года в Чехии находится около 390 тысяч украинских граждан с временной защитой. Министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан также сообщил, что около 60% беженцев планируют остаться в стране даже после окончания войны.

Напомним, США приостановили прием иммигрантов в страну, в том числе и украинцев, в рамках политики Дональда Трампа.

Также в Польше могут урезать выплаты украинским беженцам.

украинцы Чехия беженцы гуманитарная помощь политики

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