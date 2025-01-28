Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow США приостановили программу помощи украинским беженцам U4U arrow

США приостановили программу помощи украинским беженцам U4U

28 января 2025 08:37
Анастасия Постоенко - Редактор
США приостановили программу United for Ukraine для беженцев
Украинские беженцы. Фото: УНИАН
Анастасия Постоенко - Редактор

Служба гражданства и иммиграции США объявила о временном приостановлении программы для беженцев United for Ukraine (U4U), которая предоставляла украинцам, бежавшим от войны, возможность получить убежище в Соединенных Штатах. Это решение было принято в связи с новым исполнительным указом президента Дональда Трампа от 20 января 2025 года под названием "Защита наших границ".

Об этом сообщает Voice of America.

Читайте также:

В США перестали принимать заявки от украинцев-беженцев

В заявлении Службы гражданства и иммиграции говорится, что прием онлайн-заявок по форме I-134A приостановлен, пока не будут рассмотрены все запросы, поданные ранее. Ведомство подчеркнуло, что программа находится в состоянии паузы, но новые заявки принимать не будут.

Решение поддержала директива Министерства национальной безопасности США, которое сообщило о временной приостановке рассмотрения заявок по программе U4U.

В исполнительном указе "Защита наших границ" президент Трамп поручил пересмотреть программы предоставления убежища, которые, по его словам, не соответствуют национальной политике США. Это вызвало волну обращений к правительству, в частности от Совета украинских христианских церквей штата Вашингтон. Они призвали президента не прекращать программы для украинских беженцев, среди которых United for Ukraine (U4U) и Temporary Protected Status (TPS), подчеркивая критическую необходимость этих инициатив для семей, пострадавших из-за российской агрессии.

По данным на март 2023 года программой U4U воспользовались более 118 000 украинцев. Кроме этого, около 25 000 украинцев смогли попасть в США в первые месяцы войны, пересекая сухопутную границу из Мексики.

Эксперты отмечают, что сейчас в США наблюдается самый большой иммиграционный прирост за всю историю страны. Как сообщает "Голос Америки", современный иммиграционный бум превышает показатели конца ХІХ — начала ХХ века.

Напомним, недавно стало известно, что в Чехии рассматривают возможность возвращения украинских беженцев домой.

Также несколько дней назад в США приостановили прием украинских беженцев в страну.

США украинцы беженцы гуманитарная помощь государственные программы

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

09:36 Обстрелы Киевщины — поврежден музей ретро-авто и дома

09:36 Очереди на границе Украины — на трех КПП утром есть пробки

09:25 В Киеве судили мужчину за насилие над женой

09:22 На Одесчине готовятся дать отпор российскому мазуту — какие меры

Эксклюзив

09:13 России нельзя доверять во время переговоров, — генерал Ходжес

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

09:11 Украину устраивают — Зеленский о гарантиях безопасности Израиля

09:01 Такер Карлсон обвинил Байдена в попытках ликвидации Путина

08:37 Раритет из СССР — за сколько продают старые монеты на OLX

08:37 США приостановили программу помощи украинским беженцам U4U

08:29 Зеленский ответил, возможна ли в Украине демобилизация

09:36 Обстрелы Киевщины — поврежден музей ретро-авто и дома

09:36 Очереди на границе Украины — на трех КПП утром есть пробки

09:25 В Киеве судили мужчину за насилие над женой

09:22 На Одесчине готовятся дать отпор российскому мазуту — какие меры

Эксклюзив

09:13 России нельзя доверять во время переговоров, — генерал Ходжес

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

09:11 Украину устраивают — Зеленский о гарантиях безопасности Израиля

09:01 Такер Карлсон обвинил Байдена в попытках ликвидации Путина

08:37 Раритет из СССР — за сколько продают старые монеты на OLX

08:37 США приостановили программу помощи украинским беженцам U4U

08:29 Зеленский ответил, возможна ли в Украине демобилизация

06:40 Новые цены на лом меди — стоимость цветных металлов в январе

06:25 Производство чипов в Украине — насколько реально и в чем проблемы

05:45 Эти цифры огорчат — какие минимальные пенсии в Украине и ЕС

27 января 2025

06:40 Обновленные цены на чермет — сколько стоит лом в Украине

26 января 2025

06:40 Новые цены на золото — ломбарды подняли тарифы

25 января 2025

06:49 Закончит ли Трамп войну: чего хотят США и на что согласна Украина

06:40 В Украине обновились цены на латунь — сколько платят за лом

24 января 2025

06:40 Цены на алюминий в Украине — как обновилась стоимость в январе

06:20 Пенсии по баллам — все о новой системе и что будет с выплатами

23 января 2025

06:40 Цены на медь в Украине — сколько дают за цветные металлы

Text

08:00 НАБУ завело производство против Умерова — эфир Ранок.LIVE

27 января 2025
Text

17:50 Залужный сделал громкое заявление о Путине, — эфир Вечір.LIVE

Text

14:28 В ВСУ рассказали, от какого оружия чаще всего гибнут оккупанты

Text

13:00 Срочное заявление Зеленского — эфир День.LIVE

Text

08:00 Указ Зеленского об изменениях в руководстве ВСУ — эфир Ранок.LIVE

25 января 2025
Text

22:30 Трамп вышел с заявлением в Лас-Вегасе — эфир Новини.LIVE

Text

00:00 Приговоров для представителей ТЦК почти нет, — Кравец

24 января 2025
Text

19:17 Зеленскому 47 — о чем одесситы хотят поговорить с президентом

Text

17:50 Кабмин изменил отсрочки для студентов — эфир Вечір.LIVE

Text

13:35 Демченко раскритиковал возможное снижение призывного возраста

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:46 Какие льготы могут оформить женщины 60+ в 2025 году — список

16 января 2025

14:27 Салат из свеклы по рецепту из ресторана — очень вкусно и полезно

19 января 2025

06:22 Что делать, если силой удерживают в ТЦК — юристы дали советы

18 января 2025

15:12 Тарифы для пенсионеров — от какого оператора выбрать в 2025 году

19 января 2025

15:15 Требования к украинцам в Германии — почему депортируют в 2025

15 января 2025

20:00 Четыре очереди мобилизации — кто пойдет служить первым

16 января 2025

17:12 Цены на яйца уже не те, но есть бюджетный вариант — где искать

20 января 2025

12:10 Яйца и еще 3 ингредиента — салат за 2 мин, невозможно оторваться

23:23 Как в "Резерв+" узнать, находишься ли ты в розыске

16 января 2025

09:17 Нежелательные звонки — на номера с какими цифрами нельзя отвечать