США приостановили программу United for Ukraine для беженцев

Украинские беженцы. Фото: УНИАН

Служба гражданства и иммиграции США объявила о временном приостановлении программы для беженцев United for Ukraine (U4U), которая предоставляла украинцам, бежавшим от войны, возможность получить убежище в Соединенных Штатах. Это решение было принято в связи с новым исполнительным указом президента Дональда Трампа от 20 января 2025 года под названием "Защита наших границ".

Об этом сообщает Voice of America.

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В заявлении Службы гражданства и иммиграции говорится, что прием онлайн-заявок по форме I-134A приостановлен, пока не будут рассмотрены все запросы, поданные ранее. Ведомство подчеркнуло, что программа находится в состоянии паузы, но новые заявки принимать не будут.

Решение поддержала директива Министерства национальной безопасности США, которое сообщило о временной приостановке рассмотрения заявок по программе U4U.

В исполнительном указе "Защита наших границ" президент Трамп поручил пересмотреть программы предоставления убежища, которые, по его словам, не соответствуют национальной политике США. Это вызвало волну обращений к правительству, в частности от Совета украинских христианских церквей штата Вашингтон. Они призвали президента не прекращать программы для украинских беженцев, среди которых United for Ukraine (U4U) и Temporary Protected Status (TPS), подчеркивая критическую необходимость этих инициатив для семей, пострадавших из-за российской агрессии.

По данным на март 2023 года программой U4U воспользовались более 118 000 украинцев. Кроме этого, около 25 000 украинцев смогли попасть в США в первые месяцы войны, пересекая сухопутную границу из Мексики.

Эксперты отмечают, что сейчас в США наблюдается самый большой иммиграционный прирост за всю историю страны. Как сообщает "Голос Америки", современный иммиграционный бум превышает показатели конца ХІХ — начала ХХ века.

Напомним, недавно стало известно, что в Чехии рассматривают возможность возвращения украинских беженцев домой.

Также несколько дней назад в США приостановили прием украинских беженцев в страну.