ООН закликає Дональда Трампа зробити винятки щодо паузи у наданні допомоги

Зовнішня допомога від США під загрозою — Гутерріш відреагував
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш звернувся до адміністрації президента США Дональда Трампа із закликом переглянути рішення про 90-денну паузу у наданні зовнішньої допомоги. За його словами, важливо забезпечити безперервність критично важливої гуманітарної та розвиткової допомоги для найбільш вразливих спільнот по всьому світу.
Про це повідомляє Reuters.
США призупинила надання зовнішньої допомоги
Дональд Трамп нещодавно оголосив про тимчасову паузу у наданні міжнародної допомоги. Це сталося лише через кілька годин після вступу на посаду президента — 20 січня 2025 року. Новообраний президент США пояснив, що хоче переглянути програми зовнішньої допомоги на відповідність зовнішньополітичним інтересам США.
Таке рішення викликало занепокоєння в ООН, гуманітарних організаціях та серед правозахисників, адже Сполучені Штати є найбільшим донором у світі, щороку виділяючи на допомогу мільярди доларів.
Реакція ООН і заклик до співпраці
Речник Гутерріша Стефан Дюжаррік зазначив, що Сполучені Штати завжди були важливим донором для ООН, підтримуючи гуманітарні програми, які забезпечують життя мільйонів людей. Генсек висловив готовність до співпраці з новою адміністрацією США, щоб забезпечити захист найбільш уразливих груп населення навіть у період перегляду політики зовнішньої допомоги.
Державний секретар США Марко Рубіо вже зробив виняток для програм надзвичайної продовольчої допомоги. Однак Гутерріш наполягає на додаткових винятках, щоб підтримати медичні програми, захист правозахисників і програми розвитку. Правозахисні організації, зокрема Human Rights Watch, також наголосили на ризиках для критично важливих програм, якщо їх фінансування буде припинено.
Нагадаємо, нещодавно в США заборонили в'їзд іммігрантам, зокрема приймання біженців з України. Також США призупинили дію програми U4U.
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