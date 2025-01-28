ООН закликає Дональда Трампа зробити винятки щодо паузи у наданні допомоги

Передача гуманітарної допомоги. Фото: REUTERS/Louisa Gouliamaki

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш звернувся до адміністрації президента США Дональда Трампа із закликом переглянути рішення про 90-денну паузу у наданні зовнішньої допомоги. За його словами, важливо забезпечити безперервність критично важливої гуманітарної та розвиткової допомоги для найбільш вразливих спільнот по всьому світу.

Про це повідомляє Reuters.

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Дональд Трамп нещодавно оголосив про тимчасову паузу у наданні міжнародної допомоги. Це сталося лише через кілька годин після вступу на посаду президента — 20 січня 2025 року. Новообраний президент США пояснив, що хоче переглянути програми зовнішньої допомоги на відповідність зовнішньополітичним інтересам США.

Таке рішення викликало занепокоєння в ООН, гуманітарних організаціях та серед правозахисників, адже Сполучені Штати є найбільшим донором у світі, щороку виділяючи на допомогу мільярди доларів.

Реакція ООН і заклик до співпраці

Речник Гутерріша Стефан Дюжаррік зазначив, що Сполучені Штати завжди були важливим донором для ООН, підтримуючи гуманітарні програми, які забезпечують життя мільйонів людей. Генсек висловив готовність до співпраці з новою адміністрацією США, щоб забезпечити захист найбільш уразливих груп населення навіть у період перегляду політики зовнішньої допомоги.

Державний секретар США Марко Рубіо вже зробив виняток для програм надзвичайної продовольчої допомоги. Однак Гутерріш наполягає на додаткових винятках, щоб підтримати медичні програми, захист правозахисників і програми розвитку. Правозахисні організації, зокрема Human Rights Watch, також наголосили на ризиках для критично важливих програм, якщо їх фінансування буде припинено.

Нагадаємо, нещодавно в США заборонили в'їзд іммігрантам, зокрема приймання біженців з України. Також США призупинили дію програми U4U.