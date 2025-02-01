Белый дом планирует лишить USAID независимости — что известно

Пакеты с помощью по программе USAID. Фото: REUTERS/Cheryl Ravelo

Администрация президента Дональда Трампа рассматривает слияние Агентства США по международному развитию (USAID) с Государственным департаментом, что может существенно изменить механизмы распределения американской внешней помощи. По информации источников, обсуждение этого вопроса состоялось во время заседания Совета национальной безопасности.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

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Что происходит с USAID

На прошлой неделе администрация Трампа заморозила финансирование внешней помощи, заявив, что осуществляет проверку, чтобы убедиться, что эти средства соответствуют принципу "Америка превыше всего" и не тратятся впустую. Один из источников утверждает, что Белый дом изучает юридические механизмы, которые позволят президенту издать указ о передаче USAID под контроль Госдепа.

О подготовке изменений свидетельствует и то, что в здании USAID в Вашингтоне уже сняли таблички с официальной печатью агентства. Некоторые чиновники подтвердили, что подразделение по правительственной эффективности, которое возглавляет миллиардер и советник Трампа Илон Маск, также активно участвует в обсуждении реформы.

Новость вызвала беспокойство среди конгрессменов-демократов. Сенатор Крис Мерфи написал в соцсети X: "Следите за USAID сегодня вечером". Лидер сенатского меньшинства Чак Шумер заявил, что ликвидация автономии агентства будет незаконной и противоречит национальным интересам США.

Что такое е USAID и какие будут последствия от изменения работы

USAID является крупнейшим в мире донором гуманитарной помощи, и его подчинение Госдепу может существенно изменить приоритеты распределения международной помощи. В частности, агентство традиционно финансировало программы поддержки в странах, с которыми США не имеют дипломатических отношений, в частности в Иране.

Также в Reuters отметили, что этот шаг будет означать в дальнейшем ликвидацию должности администратора USAID, которая была создана предыдущим президентом Джо Байденом. С момента вступления в должность Трамп еще не назначил нового руководителя агентства, что может свидетельствовать о его намерении ликвидировать автономию организации.

По информации источников, Трамп может подписать соответствующий указ уже в ближайшие дни. Однако пока остается непонятным, имеет ли он достаточные законодательные полномочия, чтобы обойти Конгресс в этом вопросе. Если это произойдет, это станет крупнейшим пересмотром системы международной помощи США за последние десятилетия.

Напомним, 24 января Госдепартамент США издал приказ остановить всю иностранную помощь.

Впоследствии представители администрации Дональда Трампа объяснили такое решение, аргументируя, что средства тратились нерационально.

Позже Федеральный суд США заблокировал решение Трампа о прекращении финансирования программ внешней помощи.