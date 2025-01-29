Рішення Трампа про припинення фінансування заблокував суд США, — AP

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп призупинив фінансування програм з надання зовнішньої допомоги та видачі грантів. Однак таке рішення заблокував Федеральний суддя США.

Про це повідомило видання Associated Press у вівторок, 29 січня.

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Як зазначає видання, Трамп вирішив призупинити федеральне фінансування, аби провести перевірку необхідності цього. Однак такі дії могли завдати шкоди програмам й суперечили законодавчим нормам США.

Національна рада некомерційних організацій подала до суду позов через призупинення фінансування. Вчора, 28 січня, Федеральний суддя заблокував рішення адміністрації Трампа. Як зазначає AP, окружний суддя США Лорен Л. Аліхан заблокував заморожування фінансування лише за кілька хвилин до того, як воно мало набути чинності. Сьогодні повинно відбутися ще одне засідання щодо розгляду цього питання.

Представники нової адміністрації США заявили, що такі дії були необхідними. Разом з тим, демократи назвали рішення Трампа про призупинення фінансування примхливим та незаконним.

"Немає сумнівів, що ця політика є безрозсудною, небезпечною, незаконною та неконституційною", — заявила генеральна прокурорка Нью-Йорка Летиція Джеймс.

Адвокат Міністерства юстиції Деніел Швей стверджував, що заморожування не варто призупиняти. Він пояснив це тим, що позивачі не зазначили нікого, хто негайно втратить фінансування, якщо воно набуде чинності.

Нагадаємо, 24 січня Держдепартамент США видав наказ зупинити зовнішню допомогу. Так, агентство США з міжнародного розвитку (USAID) отримало команду зупинити фінансування всіх проєктів в Україні.

Президент Володимир Зеленський заявив, що через призупинення фінансування США призупинені програми підтримки ветеранів, шкіл, лікарень й відновлення інфраструктури. Глава держави наголосив, що Україна шукає рішення.

У Білому домі прокоментували рішення Трампа про призупинення допомоги. Каролайн Лівітт заявила, що фінансування заморозили, бо адміністрація Байдена витрачала бюджетні кошти, "як п'яні матроси".