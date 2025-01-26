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ЦПД відреагував на "мирний план Трампа", який з'явився в мережі

26 січня 2025 16:54
Ольга Антоновська - редактор
Мирний план Трампа опублікували в мережі — реакція ЦПД
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters
Ольга Антоновська - редактор

В мережі з'явився нібито план Президента США Дональда Трампа про завершення війни в Україні за 100 днів. Така інформація немає жодного офіційного підтвердження.

Про це повідомив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко в Telegram у неділю, 26 січня.

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Як зазначив Коваленко, публікацію в медіа, ймовірно, зробили просто заради трафіку. Він наголосив, що ця інформація недотична до реальності, тож не варто приділяти їй багато уваги.

"Жодного доступу до інформації та розуміння реального стану справ там немає — поверхневий аналіз", — написав керівник ЦПД.

Коваленко відреагував на нібито мирний план Трампа
Повідомлення Андрія Коваленка. Фото: скриншот

Про що йшлося в опублікованому "плані Трампа"

Як стверджували ЗМІ, документ, в якому йдеться про план Трампа завершити війну протягом 100 днів, передали через європейських дипломатів. Він нібито передбачає такі основні періоди:

  • січень-лютий 2025 — відбудуться переговори Трампа з Путіним й обговорення плану з владою України;
  • лютий-березень 2025 — Президент України Володимир Зеленський має скасувати указ про заборону переговорів із Путіним, а також має відбутись зустріч Трампа, Зеленського й Путіна для узгодження мирного плану;
  • 20 квітня 2025 — оголошення перемир'я по всій лінії фронту, а також виведення українських військ із Курської області;
  • кінець квітня 2025 — запуск Міжнародної мирної конференції для укладення мирної угоди за посередництва США, Китаю, країн Європи й "глобального півдня". Крім того, — обмін полоненими "всіх на всіх";
  • до 9 травня 2025 — декларація завершення війни, а також скасування воєнного стану в Україні;
  • серпень-жовтень 2025 — проведення президентських, парламентських й місцевих виборів в Україні.

Крім того, у мирній угоді, згідно з опублікованим матеріалом, буде вказано відмову України від вступу НАТО та від повернення територій військовим шляхом. Також документ нібито передбачав би поступове скасування санкцій проти Росії, допуск "проросійських" партій до виборів, можливість вступу в ЄС до 2030 року.

Нагадаємо, Президент США Дональд Трамп зробив ще одну заяву щодо Гренландії. Він знову висловився про контроль Штатів над островом та заявив, що гренландці нібито хочуть бути зі США.

Дональд Трамп також повідомив, в які країни він може зробити першу закордонну поїздку в статусі Президента США. Новий очільник країни назвав дві держави.

Володимир Зеленський США володимир путін Дональд Трамп війна в Україні мирні переговори

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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