Трамп переконаний, що США "отримають Гренландію"

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Новий президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що вірить в отримання контролю над Гренландією. За його словами, 57 тисяч мешканців острова "хочуть бути зі США".

Про це пише BBC у неділю, 26 січня.

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Трамп проявив інтерес до придбання острова Гренландії, що є автономною територією Данії, та вірить, що США її отримають.

"Я думаю, що ми отримаємо її. 57 тисяч жителів острова хочуть бути з нами", — сказав він.

Раніше прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен наголосила на тому, що Гренландія не продається. Перспективу придбання острова Трамп обговорював ще під час першого президентського терміну. У 2019 році він заявив, що контроль США над Гренландією є "абсолютною необхідністю" для міжнародної безпеки.

"Я не знаю, які претензії до нього має Данія, але було б дуже недружнім актом, якби вони не дозволили цьому статися, тому що це для захисту вільного світу", — вважає президент США.

Раніше прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив про відкритість для поглиблення співпраці з Вашингтоном.

А Reuters писало, що у США з'явився законопроєкт для входу Гренландії до складу США, що "знову зробить її великою".

Також данський євродепутат Андерс Вістен наголосив, що Гренландія є частиною Данії протягом 800 років, та послав Трампа "до біса".