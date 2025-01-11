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Гренландія відреагувала на бажання Трампа приєднати територію

11 січня 2025 11:44
Ольга Антоновська - редактор
Гренландія відреагувала на заяви Трампа про приєднання
Прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде. Фото: Reuters
Ольга Антоновська - редактор

Жителі Гренландії не хочуть бути американцями. Разом з тим, вони розуміють інтерес США до багатої корисними копалинами арктичної території. Гренландія відкрита для поглиблення співпраці з Вашингтоном.

Про це заявив прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде, передає Associated Press у п'ятницю, 10 січня.

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Раніше новообраний Президент США Дональд Трамп заявив, що він розглядає варіант того, щоб зробити Гренландію, напівавтономну територію Данії, частиною Сполучених Штатів. Для цього можуть бути застосовані сила чи економічний тиск. На думку Трампа, це питання національної безпеки США.

Після цього прем'єр Муте Егеде визнав, що Гренландія є частиною північноамериканського континенту. Разом з тим він закликав до незалежності Гренландії, вважаючи Данію колоніальною державою.

"Гренландія для гренландського народу. Ми не хочемо бути данцями, ми не хочемо бути американцями. Ми хочемо бути гренландцями", — сказав він.

Плани Трампа щодо Гренландії викликали занепокоєння в Данії, як і у всій Європі. Як зазначає AP, США — союзники ЄС, тож багато європейців були шоковані припущенням, що Трамп може навіть розглянути можливість застосування сили проти союзника. Наразі США поділяють з Копенгагеном відповідальність за оборону Гренландії. Штати керують там військово-повітряною базою на основі договору 1951 року.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен заявив, що Гренландія може стати незалежною, однак не перетвориться на частину США. Підвищена стурбованість Америки з приводу безпеки в Арктиці обґрунтована зростанням активності Росії та Китаю в регіоні.

Дональд Трамп заявив про необхідність укладення угоди щодо приєднання Гренландії до Сполучених Штатів. Ця заява пролунала після того, як його син разом із представниками Республіканської партії відвідав острів.

США Дональд Трамп Гренландія політики країни

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