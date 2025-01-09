Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow У МЗС Данії відповіли, чи зможуть США купити Гренландію arrow

У МЗС Данії відповіли, чи зможуть США купити Гренландію

9 січня 2025 08:56
Карина Приходько - Редактор
Гренландія — у Данії прокоментували наміри Трампа купити країну
Очільник МЗС Данії Ларс Локке Расмуссен. Фото: x.com/larsloekke
Карина Приходько - Редактор

Міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен заявив, що Гренландія може стати незалежною, але не перетвориться на частину США. Підвищена стурбованість США з приводу безпеки в Арктиці обґрунтована на тлі зростання активності Росії та Китаю в регіоні.

Про це повідомляє Reuters

Читайте також:

Скандал із Гренландією — що кажуть в Данії

Расмуссен заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі захочуть, але навряд чи стане штатом США. 

"Ми повністю усвідомлюємо, що Гренландія має свої амбіції. Якщо вони здійсняться, Гренландія стане незалежною, хоча навряд чи з амбіціями стати федеральною державою у складі Сполучених Штатів", — наголосив очільник МЗС Данії. 

Спілкуючись із журналістами, він додав, що зростання занепокоєння США безпекою в Арктиці "цілком виправдане" і пов’язане з активністю Росії та Китаю в регіоні.

"Я не думаю, що ми переживаємо зовнішньополітичну кризу. Ми відкриті до діалогу з американцями про те, як ми можемо співпрацювати ще тісніше, ніж зараз, щоб забезпечити реалізацію американських амбіцій", — додав міністр.

Зазначимо, Гренландія — автономна установча країна в складі Королівства Данія і найбільший острів планети, що розташований між Північно-Льодовитим та Атлантичним океаном

Що передувало

Нагадаємо, наприкінці грудня Трамп публічно висловив своє бажання купити Гренландію. Через це Данія виділила рекордні кошти на оборону.

Вже 7 січня Дональд Трамп знову порушив питання приєднання Гренландії до США. Ця заява пролунала після того, як його син, Дональд Трамп-молодший, разом із представниками Республіканської партії відвідав острів.

Також ми писали, що радник Трампа сказав, чому Гренландія важлива для США

США Дональд Трамп Данія Гренландія політики

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

09:57 Випустили десятки дронів — Повітряні сили розповіли про атаку РФ

09:57 Одесити лишилися без світла — причины

09:39 Річниця iPhone — як Apple здійснила революцію на ринку у 2007

09:27 Одеса і Миколаїв під загрозою — нафтова пляма у Чорному морі

09:23 Поліція Києва викрила схему збуту наркотиків через пошту

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

09:20 АТЕШ зафіксували переміщення військової техніки РФ у Криму — фото

09:19 Черги на кордоні України — де можливі невеликі затримки

09:08 Кремль заборонить українцям на ТОТ одружуватися — деталі

09:00 У Львові засудили студентку за побиття чоловіка букетом троянд

08:56 У МЗС Данії відповіли, чи зможуть США купити Гренландію

09:57 Випустили десятки дронів — Повітряні сили розповіли про атаку РФ

09:57 Одесити лишилися без світла — причины

09:39 Річниця iPhone — як Apple здійснила революцію на ринку у 2007

09:27 Одеса і Миколаїв під загрозою — нафтова пляма у Чорному морі

09:23 Поліція Києва викрила схему збуту наркотиків через пошту

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

09:20 АТЕШ зафіксували переміщення військової техніки РФ у Криму — фото

09:19 Черги на кордоні України — де можливі невеликі затримки

09:08 Кремль заборонить українцям на ТОТ одружуватися — деталі

09:00 У Львові засудили студентку за побиття чоловіка букетом троянд

08:56 У МЗС Данії відповіли, чи зможуть США купити Гренландію

06:40 Ціни на алюміній дивують — вартість кольорових металів у січні

06:20 Золоте світло — скільки платять за електроенергію в Україні та ЄС

8 січня 2025

22:37 Прожитковий мінімум 2025 — що собі можуть дозволити одесити

11:27 Об'єднання Getty Images і Shutterstock — як це вплинуло на ринок

06:40 В Україні дорожчає мідь — ціни на кольорові метали у січні

06:32 Реформа МСЕК — як отримати групу інвалідності на Львівщині

06:20 Податки для ФОП у 2025 році — скільки доведеться платити

7 січня 2025

22:37 Китайський вірус в Одесі — чи бояться містяни локдауну

06:40 Ціни на брухт у січні — скільки коштує 1 кг чормету в Україні

06:20 Закриття ФОП в Україні — як підвищення податків впливає на бізнес

Text

08:00 У Трампа заявили про терміни кінця війни, — ефір Ранок.LIVE

Text

06:15 Боєць заявив, що потрібні додаткові засоби для роботи по Шахедах

Text

04:27 Новий глава КМВА є професійною людиною, — Вітренко

Text

03:42 Зупинку транспорту під час тривог у Києві скасують, — Вітренко

Text

00:09 Придністров'я боїться допомоги від Молдови та України, — Іоніце

8 січня 2025
Text

22:03 Демченко відповів, чи є загроза на білоруському кордоні

Text

19:00 Кадрові зміни та призначення Ткаченка — ефір Київський час

Text

17:50 Російський обстріл Запоріжжя — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 План Трампа щодо України рознесли вщент — ефір День.LIVE

Text

12:03 Росіяни наближаються до Куп'янська — що відомо про бойові дії

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:11 Забута каша, корисніша за гречку — знижує холестерин та очищає

1 січня 2025

07:06 Вони небезпечні для телефона — які повідомлення краще видаляти

31 грудня 2024

05:45 Пенсії у 2025 році — хто та чому повинен повернути гроші державі

30 грудня 2024

12:23 На Землі змінюється тривалість доби — що на це впливає

6 січня 2025

06:10 Доплати за надстаж — кому виплатять 700 грн у 2025 році

31 грудня 2024

14:55 Безплатний проїзд у маршрутках — кому доступна пільга у 2025 році

30 грудня 2024

04:30 Придатний чи непридатний — в ТЦК пояснили основні відмінності

5 січня 2025

03:59 Східний гороскоп на 2025 рік — що принесе знакам Дерев'яна Змія

3 січня 2025

16:54 Коли сіяти перець на розсаду в 2025 році за місячним календарем

1 січня 2025

17:33 Податок на нерухомість 2025 — що зміниться для власників житла