Гренландія — у Данії прокоментували наміри Трампа купити країну

Очільник МЗС Данії Ларс Локке Расмуссен. Фото: x.com/larsloekke

Міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен заявив, що Гренландія може стати незалежною, але не перетвориться на частину США. Підвищена стурбованість США з приводу безпеки в Арктиці обґрунтована на тлі зростання активності Росії та Китаю в регіоні.

Про це повідомляє Reuters.

Читайте також:

Скандал із Гренландією — що кажуть в Данії

Расмуссен заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі захочуть, але навряд чи стане штатом США.

"Ми повністю усвідомлюємо, що Гренландія має свої амбіції. Якщо вони здійсняться, Гренландія стане незалежною, хоча навряд чи з амбіціями стати федеральною державою у складі Сполучених Штатів", — наголосив очільник МЗС Данії.

Спілкуючись із журналістами, він додав, що зростання занепокоєння США безпекою в Арктиці "цілком виправдане" і пов’язане з активністю Росії та Китаю в регіоні.

"Я не думаю, що ми переживаємо зовнішньополітичну кризу. Ми відкриті до діалогу з американцями про те, як ми можемо співпрацювати ще тісніше, ніж зараз, щоб забезпечити реалізацію американських амбіцій", — додав міністр.

Зазначимо, Гренландія — автономна установча країна в складі Королівства Данія і найбільший острів планети, що розташований між Північно-Льодовитим та Атлантичним океаном

Що передувало

Нагадаємо, наприкінці грудня Трамп публічно висловив своє бажання купити Гренландію. Через це Данія виділила рекордні кошти на оборону.

Вже 7 січня Дональд Трамп знову порушив питання приєднання Гренландії до США. Ця заява пролунала після того, як його син, Дональд Трамп-молодший, разом із представниками Республіканської партії відвідав острів.

Також ми писали, що радник Трампа сказав, чому Гренландія важлива для США.