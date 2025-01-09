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В МИД Дании ответили, смогут ли США купить Гренландию

9 января 2025 08:56
Карина Приходько - Редактор
Гренландия — в Дании прокомментировали намерения Трампа купить страну
Глава МИД Дании Ларс Локке Расмуссен. Фото: x.com/larsloekke
Карина Приходько - Редактор

Министр иностранных дел Дании Ларс Люкке Расмуссен заявил, что Гренландия может стать независимой, но не превратится на часть США. Повышенная обеспокоенность США по поводу безопасности в Арктике обоснована на фоне роста активности России и Китая в регионе.

Об этом сообщает Reuters.

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Расмуссен заявил, что Гренландия может стать независимой, если ее жители захотят, но вряд ли станет штатом США.

"Мы полностью осознаем, что Гренландия имеет свои амбиции. Если они осуществятся, Гренландия станет независимой, хотя вряд ли с амбициями стать федеральным государством в составе Соединенных Штатов", — подчеркнул глава МИД Дании.

Общаясь с журналистами, он добавил, что рост беспокойства США безопасностью в Арктике "вполне оправдан" и связан с активностью России и Китая в регионе.

"Я не думаю, что мы переживаем внешнеполитический кризис. Мы открыты к диалогу с американцами о том, как мы можем сотрудничать еще теснее, чем сейчас, чтобы обеспечить реализацию американских амбиций", — добавил министр.

Отметим, Гренландия — автономная учредительная страна в составе Королевства Дания и самый большой остров планеты, расположенный между Северо-Ледовитым и Атлантическим океаном

Что предшествовало

Напомним, в конце декабря Трамп публично выразил свое желание купить Гренландию. Из-за этого Дания выделила рекордные средства на оборону.

Уже 7 января Дональд Трамп вновь поднял вопрос присоединения Гренландии к США. Это заявление прозвучало после того, как его сын, Дональд Трамп-младший, вместе с представителями Республиканской партии посетил остров.

Также мы писали, что советник Трампа сказал, почему Гренландия важна для США.

США Дональд Трамп Дания Гренландия политики

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