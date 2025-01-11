Гренландия отреагировала на заявления Трампа о присоединении к ней

Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде. Фото: Reuters

Жители Гренландии не хотят быть американцами. Вместе с тем, они понимают интерес США к богатой полезными ископаемыми арктической территории. Гренландия открыта для углубления сотрудничества с Вашингтоном.

Об этом заявил премьер-министр Гренландии Муте Эгеде, передает Associated Press в пятницу, 10 января.

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Ранее новоизбранный Президент США Дональд Трамп заявил, что он рассматривает вариант того, чтобы сделать Гренландию, полуавтономную территорию Дании, частью Соединенных Штатов. Для этого могут быть применены сила или экономическое давление. По мнению Трампа, это вопрос национальной безопасности США.

После этого премьер Муте Эгеде признал, что Гренландия является частью североамериканского континента. Вместе с тем он призвал к независимости Гренландии, считая Данию колониальным государством.

"Гренландия для гренландского народа. Мы не хотим быть датчанами, мы не хотим быть американцами. Мы хотим быть гренландцами", — сказал он.

Планы Трампа в отношении Гренландии вызвали беспокойство в Дании, как и во всей Европе. Как отмечает AP, США - союзники ЕС, поэтому многие европейцы были шокированы предположением, что Трамп может даже рассмотреть возможность применения силы против союзника. Сейчас США разделяют с Копенгагеном ответственность за оборону Гренландии. Штаты управляют там военно-воздушной базой на основе договора 1951 года.

Напомним, министр иностранных дел Дании Ларс Люкке Расмуссен заявил, что Гренландия может стать независимой, однако не превратится в часть США. Повышенная обеспокоенность Америки по поводу безопасности в Арктике обоснована ростом активности России и Китая в регионе.

Дональд Трамп заявил о необходимости заключения соглашения по присоединению Гренландии к Соединенным Штатам. Это заявление прозвучало после того, как его сын вместе с представителями Республиканской партии посетил остров.