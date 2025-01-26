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Трамп сделал новое заявление по поводу Гренландии

26 января 2025 13:56
Евгения Брюховецкая - редактор
Трамп убежден, что США "получат Гренландию"
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters
Евгения Брюховецкая - редактор

Новый президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что верит в получение контроля над Гренландией. По его словам, 57 тысяч жителей острова "хотят быть с США".

Об этом пишет BBC в воскресенье, 26 января.

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Трамп проявил интерес к приобретению острова Гренландии, который является автономной территорией Дании и верит, что США ее получат.

"Я думаю, что мы получим ее. 57 тысяч жителей острова хотят быть с нами", — сказал он.

Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен подчеркнула, что Гренландия не продается. Перспективу приобретения острова Трамп обсуждал еще во время первого президентского срока. В 2019 году он заявил, что "контроль США над Гренландией является "абсолютной необходимостью" для международной безопасности.

"Я не знаю, какие претензии к нему имеет Дания, но было бы очень недружественным актом, если бы они не позволили этому произойти, потому что это для защиты свободного мира", — считает президент США.

Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил об открытости для углубления сотрудничества с Вашингтоном.

А Reuters писало, что в США появился законопроект для входа Гренландии в состав США, что "снова сделает ее большой".

Также датский евродепутат Андерс Вистен подчеркнул, что Гренландия является частью Дании в течение 800 лет, и послал Трампа "к черту".

США Дональд Трамп Дания Гренландия президент

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