У Європарламенті депутат Андерс Вістен публічно послав Трампа "до біса" — на нього чекає покарання

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Під час дебатів на сесії Європарламенту данський євродепутат Андерс Вістен різко прокоментував заяви президента США Дональда Трампа щодо Гренландії. Згодом політик отримав догану.

Відео виступу Вістена опубліковано у соцмережі Х.

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Greenland is not for sale. Greenland has been part of Denmark for 800 years, more then double of the time the US has existed.



Any true patriot should understand that this is an uacceptable attack on national sovereignty! pic.twitter.com/SlHbR5OGjg — Anders Vistisen (@AndersVistisen) January 21, 2025

Що сказав Вістен президенту США

Під час дебатів Вістен виступив із емоційною заявою, наголосивши, що Гренландія була частиною Данії протягом 800 років, що є вдвічі довшим терміном, ніж існування США, і не підлягає продажу.

"Шановний президенте Трамп, слухайте уважно: Гренландія була данською протягом 800 років, що удвічі перевищує час існування США. Вона є нвід'ємною частиною нашої країни і не продається. Дозвольте мені висловити це словами, які ви розумієте: містере Трамп, йдіть до біса!" — сказав євродепутат.

Одразу після виступу Вістен отримав догану від голови Європарламенту. Він також, швидше за все, буде змушений сплатити штраф за порушення регламенту.

Нагадаємо, 7 січня новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що необхідно укласти угоду для приєднання Гренландії до США. Це він сказав після того, як його син відвідав острів разом з представниками Республіканської партії.

Прем’єр-міністр Гренландії Муте Егеде у відповідь зазначив, що жителі острова не бажають ставати частиною США, але готові розвивати співпрацю з Вашингтоном. Він підкреслив, що Гренландія має залишатися гренландською.