В Европарламенте депутат Андерс Вистен публично послал Трампа "к черту" — его ждет наказание

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

В ходе дебатов на сессии Европарламента датский евродепутат Андерс Вистен резко прокомментировал заявления президента США Дональда Трампа относительно Гренландии. Впоследствии политик получил выговор.

Видео выступления Вистена опубликовано в соцсети Х.

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Гренландия не продается. Гренландия была частью Дании в течение 800 лет, что в два раза больше времени существования США.



Любой настоящий патриот должен понимать, что это недопустимое посягательство на национальный суверенитет! pic.twitter.com/SlHbR5OGjg — Anders Vistisen (@AndersVistisen) 21 января 2025

Что сказал Вистен президенту США

Во время дебатов Вистен выступил с эмоциональным заявлением, подчеркнув, что Гренландия была частью Дании в течение 800 лет, что в два раза дольше, чем существует США, и не подлежит продаже.

"Уважаемый президент Трамп, слушайте внимательно: Гренландия была датской в течение 800 лет, что в два раза превышает время существования США. Она является неотъемлемой частью нашей страны и не продается. Позвольте мне выразиться словами, которые вы понимаете: мистер Трамп, идите к черту!" — сказал евродепутат.

Сразу после выступления Вистен получил выговор от главы Европарламента. Он также, скорее всего, будет вынужден заплатить штраф за нарушение регламента.

Напомним, 7 января новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что необходимо заключить соглашение для присоединения Гренландии к США. Это он сказал после того, как его сын посетил остров вместе с представителями Республиканской партии.

Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде в ответ отметил, что жители острова не желают становиться частью США, но готовы развивать сотрудничество с Вашингтоном. Он подчеркнул, что Гренландия должна оставаться гренландской.