З'явився текст законопроєкту, за яким США хоче приєднати до себе Гренландію

Узбережжя Гренландії. Фото: Reuters

У США опублікували текст законопроєкту, за допомогою якого Гренландія має увійти до складу Сполучених Штатів. Текст розповсюдили серед співавторів закону і він має назву "Закон про те, щоб Гренландія знову стала великою".

Про це повідомляє агенція Reuters.

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Згідно з неофіційним текстом законопроєкту, члени Республіканської партії в Палаті представників США намагаються зібрати підтримку для ініціативи щодо санкціонування переговорів про придбання Гренландії.

Ключовим положенням законопроєкту є надання президенту повноважень розпочати переговори з Данією щодо придбання Гренландії з 20 січня, тобто з моменту вступу на посаду наступного президента.

Важливість цієї ініціативи полягає в тому, що колишній президент Дональд Трамп висловлював бажання включити Гренландію до складу Сполучених Штатів, не виключаючи застосування військової чи економічної сили для переконання Данії у передачі території, зазначає Reuters.

Дана ініціатива викликає значний інтерес, оскільки Гренландія протягом століть перебуває під контролем Данії як напівсуверенна територія. Будь-яка зміна її статусу потребуватиме внесення змін до конституції Данії. Прем'єр-міністр Гренландії неодноразово заявляв про те, що острів не продається і що його жителі самостійно вирішують свою долю.

Нагадаємо, 7 січня новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що потрібно укласти угоду про приєднання Гренландії до Штатів. Таку заяву він зробив після того, як на острові побував разом із представниками Республіканської партії його син.

Також ми повідомляли, що прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде, коментуючи заяву Трампа, зазначив, що жителі острова не хочуть бути американцями, однак відкриті для поглиблення співпраці з Вашингтоном. За його словами, Гренландія має бути для гренландців.