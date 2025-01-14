Появился текст законопроекта, по которому США хочет присоединить к себе Гренландию

Побережье Гренландии. Фото: Reuters

В США опубликовали текст законопроекта, с помощью которого Гренландия должна войти в состав Соединенных Штатов. Текст распространили среди соавторов закона и он называется "Закон о том, чтобы Гренландия снова стала большой".

Об этом сообщает агентство Reuters.

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Согласно неофициальному тексту законопроекта, члены Республиканской партии в Палате представителей США пытаются собрать поддержку для инициативы по санкционированию переговоров о приобретении Гренландии.

Ключевым положением законопроекта является предоставление президенту полномочий начать переговоры с Данией по приобретению Гренландии с 20 января, то есть с момента вступления в должность следующего президента.

Важность этой инициативы заключается в том, что бывший президент Дональд Трамп выражал желание включить Гренландию в состав Соединенных Штатов, не исключая применения военной или экономической силы для убеждения Дании в передаче территории, отмечает Reuters.

Данная инициатива вызывает значительный интерес, поскольку Гренландия на протяжении веков находится под контролем Дании как полусуверенная территория. Любое изменение ее статуса потребует внесения изменений в конституцию Дании. Премьер-министр Гренландии неоднократно заявлял о том, что остров не продается и что его жители самостоятельно решают свою судьбу.

Напомним, 7 января новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что нужно заключить соглашение о присоединении Гренландии к Штатам. Такое заявление он сделал после того, как на острове побывал вместе с представителями Республиканской партии его сын.

Также мы сообщали, что премьер-министр Гренландии Муте Эгеде, комментируя заявление Трампа, отметил, что жители острова не хотят быть американцами, однако открыты для углубления сотрудничества с Вашингтоном. По его словам, Гренландия должна быть для гренландцев.