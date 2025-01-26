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Трамп назвав країни, до яких він може здійснити перший візит

26 січня 2025 07:41
Євгенія Брюховецька - редактор
Стало відомо, яку країну Трамп може відвідати першою
Дональд Трамп біля літака. Ілюстративне фото: Reuters
Євгенія Брюховецька - редактор

Новий президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп назвав країни, до яких може відбутися його перша закордонна поїздка на посаді. Він припустив, що це буде Саудівська Аравія або Велика Британія.

Про це пише CNN.

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Перша поїздка Трампа 

За словами Трампа, традиційно це була Велика Британія, але під час минулої своєї каденції він їздив до Саудівської Аравії. Він пояснив, що тоді ця країна погодилася придбати американських товарів на 450 мільярдів доларів.

"Якби ця пропозиція була правильною, я б зробив це знову", — зазначив він.

У матеріалі йдеться, що також Трамп має намір провести розмову з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером "протягом наступних 24 годин". Журналісти уточнюють, що американський президент схвально висловився стосовно британського колеги. 

Раніше Президент України Володимир Зеленський прокоментував позицію Трампа стосовно переговорів з Росією.

Також американський лідер вважає, що Росія отримала доступ до креслень гіперзвукової ракети США за часів президентства Барака Обами.

США літак Дональд Трамп Саудівська Аравія Велика Британія

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08:17 Винесли товару на 17 тис. грн — у Києві судили крадіїв

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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