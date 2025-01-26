Стало известно, какую страну Трамп может посетить первой

Дональд Трамп возле самолета. Иллюстративное фото: Reuters

Новый президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп назвал страны, в которые может состояться его первая зарубежная поездка на посту. Он предположил, что это будет Саудовская Аравия или Великобритания.

Об этом пишет CNN.

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Первая поездка Трампа

По словам Трампа, традиционно это была Великобритания, но во время прошлой своей каденции он ездил в Саудовскую Аравию. Он объяснил, что тогда эта страна согласилась приобрести американских товаров на 450 миллиардов долларов.

"Если бы это предложение было правильным, я бы сделал это снова", — отметил он.

В материале говорится, что также Трамп намерен провести разговор с премьер-министром Великобритании Киром Стармером "в течение следующих 24 часов". Журналисты уточняют, что американский президент одобрительно высказался в отношении британского коллеги.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал позицию Трампа относительно переговоров с Россией.

Также американский лидер считает, что Россия получила доступ к чертежам гиперзвуковой ракеты США во времена президентства Барака Обамы.