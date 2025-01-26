Стало известно, какую страну Трамп может посетить первой

Трамп назвал страны, в которые он может совершить первый визит
Новый президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп назвал страны, в которые может состояться его первая зарубежная поездка на посту. Он предположил, что это будет Саудовская Аравия или Великобритания.
Об этом пишет CNN.
Первая поездка Трампа
По словам Трампа, традиционно это была Великобритания, но во время прошлой своей каденции он ездил в Саудовскую Аравию. Он объяснил, что тогда эта страна согласилась приобрести американских товаров на 450 миллиардов долларов.
"Если бы это предложение было правильным, я бы сделал это снова", — отметил он.
В материале говорится, что также Трамп намерен провести разговор с премьер-министром Великобритании Киром Стармером "в течение следующих 24 часов". Журналисты уточняют, что американский президент одобрительно высказался в отношении британского коллеги.
Ранее Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал позицию Трампа относительно переговоров с Россией.
Также американский лидер считает, что Россия получила доступ к чертежам гиперзвуковой ракеты США во времена президентства Барака Обамы.
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