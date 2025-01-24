Трамп заявив що Росія вкрала креслення гіперзвукової ракети

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія отримала доступ до креслень американської гіперзвукової ракети. Це вдалося зробити завдяки зрадникам в адміністрації Барака Обами за часів його президентства.

Про це він розповів в інтерв’ю Fox News.

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Трамп розповів, що під час роботи адміністрації Обами, хтось передав секретні документи росіянам, що дозволило їм скопіювати технології США.

"Якась погана людина дала їм проєкт", – сказав Дональд Трамп.

Президент США заявив, що наразі провідні експерти продовжують роботу над створенням надгіперзвукової ракети, яка, за його словами, перевершить усі існуючі російські аналоги. Він висловив сподівання, що нова зброя буде революційною.

Зазначимо, що у грудні 2024 року російський президент Володимир Путін заявив, що в країні розробляють нову ракету, яка має стати альтернативою ядерній зброї.

Також того ж місяця стало відомо, що у Москві знайшли вбитим розробника ракет Х-69.

Попри це, журналісти CNN випустили розслідування у грудні, що Росія навіть попри запроваджені санкції змогла значно наростити виробництво дронів наприкінці року.