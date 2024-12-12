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У Москві ліквідували розробника ракет X-69 — що відомо

12 грудня 2024 12:48
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Михайло Шатський був вбитий в Москві — він розробляв ракети X-69, що летіли на Україну
Керівник відділу програмного забезпечення конструкторського бюро РФ "Марс" Михайло Шатський. Фото: скриншот
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

У четвер, 12 грудня, в Москві вбили заступника генерального конструктора, керівника відділу програмного забезпечення конструкторського бюро "Марс" Михайла Шатського. Він винен у смерті тисяч українців, оскільки займався модернізацією крилатих ракет для російської армії.

Про це повідомив журналіст Олександр Невзоров, а джерела Суспільного в Головному управлінні розвідки України (ГУР) підтвердили інформацію.

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Шатського застрелили у районі Кузьмінського лісопарку в Москві, сам вбивця втік. 

Відомо, що посіпака російського диктатора Володимира Путіна займався модернізацією крилатих ракет X-59 до рівня X-69 та впроваджував нові безпілотники для російської армії. Викладав у конструкторському бюро предмет "Системи автоматичного управління космічними літальними апаратами". Займався створенням і прогнозуванням надійності систем управління космічними апаратами, використовуючи методи нейронних мереж. Також працював над іншими аспектами, пов’язаними з проєктуванням і функціонуванням космічних апаратів.

"У Буданова довгі руки. Схоже, ніхто з винних у геноциді українців не помре своєю смертю. Сьогодні силами ГУР у Москві ліквідовано особливо шкідливого злочинця — заступника генерального конструктора, керівника відділу програмного забезпечення КБ "Марс" Михайла Шатського. Він займався модернізацією крилатих ракет X-59 до рівня X-69, впроваджував нові БпЛА і винен у смерті тисяч невинних українців", — написав Невзоров.

Журналіст також вважає, що ліквідація Шатського — це справа рук українських розвідників.

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Шатський вбивство
Тіло вбитого Шатського. Фото: Олександр Невзоров
Вбивство Шатського
Застрелений російський військовий злочинець. Фото: Олександр Невзоров

Нагадаємо, у вересні в Московській області ліквідували воєнного злочинця. Йдеться про російського полковника Олексія Коломєйцева.

Раніше ми писали, що у центрі Москви знайшли мертвим колишнього топменеджера нафтової компанії ЮКОС Михайла Рогачова. Він міг випасти з вікна багатоповерхівки.

вбивство Москва військові злочини ракети ГУР Росія

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