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В Москве ликвидировали разработчика ракет X-69 — что известно

12 декабря 2024 12:48
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Михаил Шатский был убит в Москве — он разрабатывал летевшие на Украину ракеты X-69.
Руководитель отдела программного обеспечения конструкторского бюро РФ "Марс" Михаил Шатский. Фото: скриншот
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

В четверг, 12 декабря, в Москве был убит заместитель генерального конструктора, руководитель отдела программного обеспечения конструкторского бюро "Марс" Михаил Шатский. Он виновен в смерти тысяч украинцев, поскольку занимался модернизацией крылатых ракет для российской армии.

Об этом сообщил журналист Александр Невзоров, а источники Суспільного в Главном управлении разведки Украины (ГУР) подтвердили информацию.

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Шатского застрелили в районе Кузьминского лесопарка в Москве, сам убийца скрылся.

Известно, что подручный российского диктатора Владимира Путина занимался модернизацией крылатых ракет X-59 до уровня X-69 и внедрял новые беспилотники для российской армии. Преподавал в конструкторском бюро предмет "Системы автоматического управления космическими летательными аппаратами". Занимался созданием и прогнозированием надежности систем управления космическими аппаратами, используя методы нейронных сетей. Также работал над другими аспектами, связанными с проектированием и функционированием космических аппаратов.

"У Буданова длинные руки. Похоже, никто из виновных в геноциде украинцев не умрет своей смертью. Сегодня силами ГУР в Москве ликвидирован особо вредный преступник — заместитель генерального конструктора, руководитель отдела программного обеспечения КБ "Марс" Михаил Шатский. Он занимался модернизацией крылатых ракет X -59 до уровня X-69, внедрял новые БпЛА и виновен в смерти тысяч невинных украинцев", — написал Невзоров.

Журналист также считает, что ликвидация Шатского — дело рук украинских разведчиков.

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Шатское убийство
Тело убитого Шатскго. Фото: Александр Невзоров
Убийство Шатского
Застреленный российский военный преступник. Фото: Александр Невзоров

Напомним, в сентябре в Московской области ликвидировали военного преступника. Речь идет о российском полковнике Алексее Коломейцеве.

Ранее мы писали, что в центре Москвы нашли мертвым бывшего топ-менеджера нефтяной компании ЮКОС Михаила Рогачева. Он мог выпасть из окна многоэтажки.

убийство Москва военные преступления ракеты ГУР Россия

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