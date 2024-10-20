У Москві виявили тіло ексвіцепрезидента нафтової компанії Рогачова

У Москві знайшли тіло колишнього топменеджера нафтової компанії
У центрі Москви знайшли мертвим колишнього топменеджера нафтової компанії ЮКОС Михайла Рогачова. Він міг випасти з вікна багатоповерхівки.
Про це повідомляють російські ЗМІ у неділю, 20 жовтня.
Смерть топменеджера у Москві
За попередніми даними, колишній віцепрезидент російського нафтового концерну Рогачов помер внаслідок падіння з вікна у Протопопівському провулку. Ймовірно, це було самогубство.
ЗМІ пишуть, що 64-річний чоловік хворів на важку форму онкології та перед смертю залишив записку. Першим тіло знайшов співробітник служби зовнішньої розвідки Росії.
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