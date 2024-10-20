У Москві виявили тіло ексвіцепрезидента нафтової компанії Рогачова

Михайло Рогачов. Фото: росЗМІ

У центрі Москви знайшли мертвим колишнього топменеджера нафтової компанії ЮКОС Михайла Рогачова. Він міг випасти з вікна багатоповерхівки.

Про це повідомляють російські ЗМІ у неділю, 20 жовтня.

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За попередніми даними, колишній віцепрезидент російського нафтового концерну Рогачов помер внаслідок падіння з вікна у Протопопівському провулку. Ймовірно, це було самогубство.

ЗМІ пишуть, що 64-річний чоловік хворів на важку форму онкології та перед смертю залишив записку. Першим тіло знайшов співробітник служби зовнішньої розвідки Росії.

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