У Бердянську підірвали авто судді-зрадника Ломейка - він загинув

Авто Ломейка. Фото: ГУР

У тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області у середу, 2 жовтня, знайшли тіло судді-зрадника Віталія Ломейка. Він перебував у власному авто, коли транспортний засіб вибухнув.

Про це повідомила пресслужба ГУР у Telegram.

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"2 жовтня 2024 року біля шостого будинку на вулиці Українських партизанів (до декомунізації — "красних партізан") у мікрорайоні Лиски неподалік порту в тимчасово окупованому Бердянську вибухнув автомобіль, в якому перебував зрадник Віталій Ломейко", — йдеться у повідомленні.

Відомо, що чоловік був суддею Чернігівського районного суду Запорізької області, а під час окупації Бердянська порушив присягу в умовах війни та добровільно співпрацював з окупантами.

Суддя Ломейко. Фото: ГУР

В українській розвідці зауважили, що Ломейко причетний до репресій українців в місті та воєнних злочинів. Там наголосили, що його смерть це нагадування усім зрадникам, що прислужування ворогу небезпечне для здоровʼя та життя.

Скриншот допису ГУР

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