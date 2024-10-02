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В Бердянске судью-предателя Ломейко нашли мертвым, — ГУР

2 октября 2024 16:23
Евгения Брюховецкая - редактор
В Бердянске взорвали авто судьи-предателя Ломейко - он погиб
Авто Ломейка. Фото: ГУР
Евгения Брюховецкая - редактор

Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области в среду, 2 октября, нашли тело предателя Виталия Ломейко. Он находился в собственном автомобиле, когда транспортное средство взорвалось.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР в Telegram.

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"2 октября 2024 года возле шестого дома на улице Украинских партизанов (до декоммунизации — "красных партизанов") в микрорайоне Лиски недалеко от порта во временно оккупированном Бердянске взорвался автомобиль, в котором находился предатель Виталий Ломейко", — говорится в сообщении.

Известно, что он был судьей Черниговского районного суда Запорожской области, а во время оккупации Бердянска нарушил присягу в условиях войны и добровольно сотрудничал с оккупантами.

Судья Ломейко погиб из-за подрыва автомобиля в Бердянске
Судья Ломейко. Фото: ГУР

В украинской разведке отметили, что Ломейко причастен к репрессиям украинцев в городе и военным преступлениям. Там подчеркнули, что его смерть — это напоминание всем предателям, что прислуживание врагу опасно для здоровья и жизни.

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Скриншот поста ГУР

Напомним, в Московской области был ликвидирован военный преступник — российский полковник Алексей Коломейцев.

Также мы писали, что СБУ задержала бывшего милиционера, который передавал россиянам данные с локациями украинских войск в Торецке.

Бердянск Запорожская область Коллаборант оккупация война в Украине ГУР

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