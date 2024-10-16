Під Москвою розстріляли офіцера ГРУ, який повернувся з війни проти України

Автомобіль, у якому розстріляли офіцера ГРУ. Фото: росЗМІ

У Московській області Російської Федерації розстріляли заступника командира Центру підготовки сил спецоперацій Збройних сил держави-агресора. Нападнику при цьому пощастило втекти.

Про це повідомляють росЗМІ у середу, 16 жовтня.

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Розстріл офіцера ГРУ

Офіцер російського Головного розвідувального управління 44-річний Микита Кленков близько тижня тому повернувся з війни в Україні. Невідомий розстріляв впритул автомобіль, в якому перебував Кленков, всадивши в нього щонайменше вісім куль.

Стрільцю вдалося втекти, повідомляють російські пабліки.

Російський Telegram-канал ВЧК-ОГПУ розповідає, що Кленков був заступником командира військової частини. Він служив в одному з підрозділів спецпризначення. Йдеться про центр підготовки Сил спецоперацій.

До того ж, згідно з геолокаційними даними витоків, Кленков замовляв доставку їжі в штаб-квартиру ГРУ, а також відвідував поліклініку біля будівлі ГРУ.

Раніше ми повідомляли, що у Росії підірвався автомобіль, в якому перебував заступник начальника радіоцентру військової частини супутникового зв'язку Андрій Торгашов. Повідомляється, що інцидент стався у північний частині російської столиці Москви.

Нагадаємо, Росія намагалася вбити генерального директора німецького концерну зброї Rheinmetall Арміна Паппергера. Однак Сполучені Штати Америки та Німеччина запобігли планам Москви.