В России расстреляли вернувшегося с войны против Украины офицера ГРУ
В Московской области Российской Федерации был расстрелян заместитель командира Центра подготовки сил спецопераций Вооруженных сил государства-агрессора. Нападающему при этом удалось скрыться.
Об этом сообщают росСМИ в среду, 16 октября.
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Расстрел офицера ГРУ
Офицер российского Главного разведывательного управления 44-летний Никита Кленков около недели назад вернулся с войны в Украину. Неизвестный расстрелял в упор автомобиль, в котором находился Кленков, всадив в него по меньшей мере восемь шаров.
Стрельцу удалось скрыться, сообщают российские паблики.
Российский Telegram-канал ВЧК-ОГПУ рассказывает, что Кленков был заместителем командира воинской части. Он служил в одном из подразделений спецназа. Речь идет о центре подготовки Сил спецопераций.
К тому же, согласно геолокационным данным утечек, Кленков заказывал доставку пищи в штаб-квартиру ГРУ, а также посещал поликлинику у здания ГРУ.
Ранее мы сообщали, что в России подорвался автомобиль, в котором находился заместитель начальника радиоцентра воинской части спутниковой связи Андрей Торгашов. Сообщается, что инцидент произошел в северной части российской столицы Москвы.
Напомним, Россия пыталась убить генерального директора немецкого концерна оружия Rheinmetall Армина Паппергера. Однако Соединенные Штаты Америки и Германия предотвратили планы Москвы.
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