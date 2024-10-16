Под Москвой расстреляли вернувшегося с войны против Украины офицера ГРУ

Автомобиль, в котором расстреляли офицера ГРУ. Фото: росСМИ

В Московской области Российской Федерации был расстрелян заместитель командира Центра подготовки сил спецопераций Вооруженных сил государства-агрессора. Нападающему при этом удалось скрыться.

Об этом сообщают росСМИ в среду, 16 октября.

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Расстрел офицера ГРУ

Офицер российского Главного разведывательного управления 44-летний Никита Кленков около недели назад вернулся с войны в Украину. Неизвестный расстрелял в упор автомобиль, в котором находился Кленков, всадив в него по меньшей мере восемь шаров.

Стрельцу удалось скрыться, сообщают российские паблики.

Российский Telegram-канал ВЧК-ОГПУ рассказывает, что Кленков был заместителем командира воинской части. Он служил в одном из подразделений спецназа. Речь идет о центре подготовки Сил спецопераций.

К тому же, согласно геолокационным данным утечек, Кленков заказывал доставку пищи в штаб-квартиру ГРУ, а также посещал поликлинику у здания ГРУ.

Ранее мы сообщали, что в России подорвался автомобиль, в котором находился заместитель начальника радиоцентра воинской части спутниковой связи Андрей Торгашов. Сообщается, что инцидент произошел в северной части российской столицы Москвы.

Напомним, Россия пыталась убить генерального директора немецкого концерна оружия Rheinmetall Армина Паппергера. Однако Соединенные Штаты Америки и Германия предотвратили планы Москвы.