Михаил Рогачев. Фото: росСМИ

В центре Москвы нашли мертвым бывшего топ-менеджера нефтяной компании ЮКОС Михаила Рогачева. Он мог выпасть из окна многоэтажки.

Об этом сообщают российские СМИ в воскресенье, 20 октября.

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По предварительным данным, бывший вице-президент российского нефтяного концерна Рогачев умер в результате падения из окна в Протопоповском переулке. Вероятно, это было самоубийство.

СМИ пишут, что 64-летний мужчина болел тяжелой формой онкологии и перед смертью оставил записку. Первым тело обнаружил сотрудник службы внешней разведки России.

Напомним, в Энергодаре взорвался автомобиль предателя Андрея Короткого. Он причастен к организации и исполнению военных преступлений и репрессий украинцев в оккупации.

Также мы писали, что в Бердянске нашли тело судьи-предателя Виталия Ломейко. В его автомобиле сработало взрывное устройство.