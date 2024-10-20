В Москве нашли тело бывшего топ-менеджера нефтяной компании
В центре Москвы нашли мертвым бывшего топ-менеджера нефтяной компании ЮКОС Михаила Рогачева. Он мог выпасть из окна многоэтажки.
Об этом сообщают российские СМИ в воскресенье, 20 октября.
Смерть топ-менеджера в Москве
По предварительным данным, бывший вице-президент российского нефтяного концерна Рогачев умер в результате падения из окна в Протопоповском переулке. Вероятно, это было самоубийство.
СМИ пишут, что 64-летний мужчина болел тяжелой формой онкологии и перед смертью оставил записку. Первым тело обнаружил сотрудник службы внешней разведки России.
Напомним, в Энергодаре взорвался автомобиль предателя Андрея Короткого. Он причастен к организации и исполнению военных преступлений и репрессий украинцев в оккупации.
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