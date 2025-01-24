Трамп заявил что Россия украла чертежи гиперзвуковой ракеты

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия получила доступ к чертежам американской гиперзвуковой ракеты. Это удалось сделать благодаря предателям в администрации Барака Обамы во времена его президентства.

Об этом он рассказал в интервью Fox News.

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Трамп рассказал, что во время работы администрации Обамы, кто-то передал секретные документы россиянам, что позволило им скопировать технологии США.

"Какой-то плохой человек дал им проект", – сказал Дональд Трамп.

Президент США заявил, что сейчас ведущие эксперты продолжают работу над созданием сверхгиперзвуковой ракеты, которая, по его словам, превзойдет все существующие российские аналоги. Он выразил надежду, что новое оружие будет революционным.

Отметим, что в декабре 2024 года российский президент Владимир Путин заявил, что в стране разрабатывают новую ракету, которая должна стать альтернативой ядерному оружию.

Также в том же месяце стало известно, что в Москве нашли убитым разработчика ракет Х-69.

Несмотря на это, журналисты CNN выпустили расследование в декабре, что Россия даже несмотря на введенные санкции смогла значительно нарастить производство дронов в конце года.