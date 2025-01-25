Зеленський прокоментував дії Трампа щодо Росії та Путіна

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський заявив, що його американський колега Дональд Трамп не робить ніяких попереджень. Так український лідер висловився про позицію Трампа щодо переговорів з РФ та закінчення війни.

Про це Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю італійській журналістці Чечілії Салі для газети Il Foglio, уривок з якого був опублікований в Telegram глави держави.

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"Це сигнал сильної людини. Це як постріл. Тут немає пострілу в повітря, який попереджає про щось. Трамп одразу робить меседж. Він говорить, що хоче закінчити війну, але поки не знає усіх деталей", — сказав Зеленський.

Коментуючи останні заяви та дописи нового президента США, глава держави сказав, що Трамп усвідомлює, що ситуація для Росії тільки погіршиться, тому прагне знайти швидкий шлях до завершення війни.

"Це така тактика, мені вона на сьогодні імпонує", — наголосив президент.

Нагадаємо, Путін стурбований станом економіки Росії вперше за час війни. Водночас Трамп тисне на очільника Кремля та наполягає на припиненні бойових дій в Україні.

Водночас Reuters повідомив, що Трамп готовий "негайно" зустрітися з Путіним, аби закінчити війну та працювати над скороченням ядерної зброї.

Крім того, він повідомив, що рішення про закінчення війни між Україною та Росією невдовзі буде готово. Зараз США працюють над досягненням угоди про припинення вогню.