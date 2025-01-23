Війна в Україні — як бойові дії впливають на економіку Росії

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina

Російський диктатор Володимир Путін дедалі більше занепокоєний станом економіки Росії. Якраз у цей час президент США Дональд Трамп тисне на очільника Кремля та наполягає на припиненні війни в Україні.

Про це повідомляє Reuters.

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Агентство повідомляє, що серед російської еліти шириться думка, аби закінчити війну шляхом переговорів. У матеріалі зазначили, що останні два роки російська економіка, попри війну та санкції, впевнено росла, наповнюючись експортом нафти, газу та інших корисних копалин. Однак вже останні кілька місяців економічна активність стає все більш напруженою через брак робочої сили та високі відсоткові ставки, встановлені для боротьби з інфляцією, яка прискорилася через рекордні військові витрати.

Reuters наголошує, що російський диктатор вперше "сильно занепокоєний" станом економіки. Це стало очевидним після того, коли 16 грудня на зустрічі з лідерами бізнесів Путін "вичитав" низку чиновників, відповідальних за ухвалення рішень в економічній сфері.

Водночас новий президент США Дональд Трамп після інавгурації заявив, що Путін повинен почати переговори щодо закінчення війни. Якщо ж цього не станеться, Вашингтон накладе нові санкції. Крім того, він заявив, що "Росія рухається у бік великих економічних проблем".

Нагадаємо, Дональд Трамп пригрозив Путіну та закликав негайно завершити війну. В іншому випадку економіка РФ зазнає остаточного краху.

Крім того, президент США доручив представнику по Україні Кіту Келлогу завершити війну в Україні за сто днів.