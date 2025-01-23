Война в Украине — как боевые действия влияют на экономику России

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina

Российский диктатор Владимир Путин все больше обеспокоен состоянием экономики России. Как раз в это время президент США Дональд Трамп давит на главу Кремля и настаивает на прекращении войны в Украине.

Об этом сообщает Reuters.

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Агентство сообщает, что среди российской элиты распространяется мнение, чтобы закончить войну путем переговоров. В материале отметили, что последние два года российская экономика, несмотря на войну и санкции, уверенно росла, наполняясь экспортом нефти, газа и других полезных ископаемых. Однако уже последние несколько месяцев экономическая активность становится все более напряженной из-за нехватки рабочей силы и высоких процентных ставок, установленных для борьбы с инфляцией, которая ускорилась из-за рекордных военных расходов.

Reuters отмечает, что российский диктатор впервые "сильно обеспокоен" состоянием экономики. Это стало очевидным после того, когда 16 декабря на встрече с лидерами бизнесов Путин "отчитал" ряд чиновников, ответственных за принятие решений в экономической сфере.

В то же время новый президент США Дональд Трамп после инаугурации заявил, что Путин должен начать переговоры по окончанию войны. Если же этого не произойдет, Вашингтон наложит новые санкции. Кроме того, он заявил, что "Россия движется в сторону больших экономических проблем".

Напомним, Дональд Трамп пригрозил Путину и призвал немедленно завершить войну. В противном случае экономика РФ потерпит окончательный крах.

Кроме того, президент США поручил представителю по Украине Киту Келлогу завершить войну в Украине за сто дней.