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Зеленский высказался о резких заявлениях Трампа в отношении РФ

25 января 2025 20:22
Карина Приходько - Редактор
Зеленский прокомментировал действия Трампа в отношении России и Путина
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
Карина Приходько - Редактор

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его американский коллега Дональд Трамп не делает никаких предупреждений. Так украинский лидер высказался о позиции Трампа относительно переговоров с РФ и окончания войны.

Об этом Владимир Зеленский сказал в интервью итальянской журналистке Чечилии Сали для газеты Il Foglio, отрывок из которого был опубликован в Telegram главы государства.

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"Это сигнал сильного человека. Это как выстрел. Здесь нет выстрела в воздух, который предупреждает о чем-то. Трамп сразу делает месседж. Он говорит, что хочет закончить войну, но пока не знает всех деталей", — сказал Зеленский.

Комментируя последние заявления и сообщения нового президента США, глава государства сказал, что Трамп осознает, что ситуация для России только ухудшится, поэтому стремится найти быстрый путь к завершению войны.

"Это такая тактика, мне она сегодня импонирует", — подчеркнул президент.

Напомним, Путин обеспокоен состоянием экономики России впервые за время войны. В то же время Трамп давит на главу Кремля и настаивает на прекращении боевых действий в Украине.

В то же время Reuters сообщил, что Трамп готов "немедленно" встретиться с Путиным, чтобы закончить войну и работать над сокращением ядерного оружия.

Кроме того, он сообщил, что решение об окончании войны между Украиной и Россией вскоре будет готово. Сейчас США работают над достижением соглашения о прекращении огня.

Владимир Зеленский владимир путин переговоры Дональд Трамп война в Украине Россия

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