Мирный план Трампа опубликовали в сети — реакция ЦПД

ЦПД отреагировал на "мирный план Трампа", который появился в сети
В сети появился якобы план Президента США Дональда Трампа о завершении войны в Украине за 100 дней. Такая информация не имеет никакого официального подтверждения.
Об этом сообщил руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко в Telegram в воскресенье, 26 января.
Реакция на "мирный план Трампа"
Как отметил Коваленко, публикацию в медиа, вероятно, сделали просто ради трафика. Он подчеркнул, что эта информация не имеет отношения к реальности, поэтому не стоит уделять ей много внимания.
"Никакого доступа к информации и понимания реального положения дел там нет — поверхностный анализ", — написал руководитель ЦПИ.
О чем шла речь в опубликованном "плане Трампа"
Как утверждали СМИ, документ, в котором говорится о плане Трампа завершить войну в течение 100 дней, передали через европейских дипломатов. Он якобы предусматривает такие основные периоды:
- январь-февраль 2025 года — состоятся переговоры Трампа с Путиным и обсуждение плана с властями Украины;
- февраль-март 2025 года — Президент Украины Владимир Зеленский должен отменить указ о запрете переговоров с Путиным, а также должна состояться встреча Трампа, Зеленского и Путина для согласования мирного плана;
- 20 апреля 2025 года — объявление перемирия по всей линии фронта, а также вывод украинских войск из Курской области;
- конец апреля 2025 года — запуск Международной мирной конференции для заключения мирного соглашения при посредничестве США, Китая, стран Европы и "глобального юга". Кроме того, — обмен пленными "всех на всех";
- до 9 мая 2025 года — декларация завершения войны, а также отмена военного положения в Украине;
- август-октябрь 2025 года — проведение президентских, парламентских и местных выборов в Украине.
Кроме того, в мирном соглашении, согласно опубликованному материалу, будет указан отказ Украины от вступления в НАТО и от возвращения территорий военным путем. Также документ якобы предусматривал бы постепенную отмену санкций против России, допуск "пророссийских" партий к выборам, возможность вступления в ЕС до 2030 года.
Напомним, Президент США Дональд Трамп сделал еще одно заявление относительно Гренландии. Он снова высказался о контроле Штатов над островом и заявил, что гренландцы якобы хотят быть с США.
Дональд Трамп также сообщил, в какие страны он может совершить первую зарубежную поездку в статусе Президента США. Новый глава страны назвал два государства.
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