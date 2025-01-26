Мирный план Трампа опубликовали в сети — реакция ЦПД

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

В сети появился якобы план Президента США Дональда Трампа о завершении войны в Украине за 100 дней. Такая информация не имеет никакого официального подтверждения.

Об этом сообщил руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко в Telegram в воскресенье, 26 января.

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Как отметил Коваленко, публикацию в медиа, вероятно, сделали просто ради трафика. Он подчеркнул, что эта информация не имеет отношения к реальности, поэтому не стоит уделять ей много внимания.

"Никакого доступа к информации и понимания реального положения дел там нет — поверхностный анализ", — написал руководитель ЦПИ.

Сообщение Андрея Коваленко. Фото: скриншот

О чем шла речь в опубликованном "плане Трампа"

Как утверждали СМИ, документ, в котором говорится о плане Трампа завершить войну в течение 100 дней, передали через европейских дипломатов. Он якобы предусматривает такие основные периоды:

январь-февраль 2025 года — состоятся переговоры Трампа с Путиным и обсуждение плана с властями Украины;

февраль-март 2025 года — Президент Украины Владимир Зеленский должен отменить указ о запрете переговоров с Путиным, а также должна состояться встреча Трампа, Зеленского и Путина для согласования мирного плана;

20 апреля 2025 года — объявление перемирия по всей линии фронта, а также вывод украинских войск из Курской области;

конец апреля 2025 года — запуск Международной мирной конференции для заключения мирного соглашения при посредничестве США, Китая, стран Европы и "глобального юга". Кроме того, — обмен пленными "всех на всех";

до 9 мая 2025 года — декларация завершения войны, а также отмена военного положения в Украине;

август-октябрь 2025 года — проведение президентских, парламентских и местных выборов в Украине.

Кроме того, в мирном соглашении, согласно опубликованному материалу, будет указан отказ Украины от вступления в НАТО и от возвращения территорий военным путем. Также документ якобы предусматривал бы постепенную отмену санкций против России, допуск "пророссийских" партий к выборам, возможность вступления в ЕС до 2030 года.

Напомним, Президент США Дональд Трамп сделал еще одно заявление относительно Гренландии. Он снова высказался о контроле Штатов над островом и заявил, что гренландцы якобы хотят быть с США.

Дональд Трамп также сообщил, в какие страны он может совершить первую зарубежную поездку в статусе Президента США. Новый глава страны назвал два государства.