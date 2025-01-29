Решение Трампа о прекращении финансирования заблокировал суд США, — AP

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп приостановил финансирование программ по оказанию внешней помощи и выдаче грантов. Однако такое решение заблокировал Федеральный судья США.

Об этом сообщило издание Associated Press во вторник, 29 января.

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Как отмечает издание, Трамп решил приостановить федеральное финансирование, чтобы провести проверку необходимости этого. Однако такие действия могли нанести вред программам и противоречили законодательным нормам США.

Национальный совет некоммерческих организаций подал в суд иск из-за приостановки финансирования. Вчера, 28 января, Федеральный судья заблокировал решение администрации Трампа. Как отмечает AP, окружной судья США Лорен Л. Алихан заблокировал замораживание финансирования всего за несколько минут до того, как оно должно было вступить в силу. Сегодня должно пройти еще одно заседание по рассмотрению этого вопроса.

Представители новой администрации США заявили, что такие действия были необходимыми. Вместе с тем, демократы назвали решение Трампа о приостановлении финансирования капризным и незаконным.

"Нет сомнений, что эта политика является безрассудной, опасной, незаконной и неконституционной", — заявила генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс.

Адвокат Министерства юстиции Дэниел Швей утверждал, что замораживание не стоит приостанавливать. Он объяснил это тем, что истцы не указали никого, кто немедленно потеряет финансирование, если оно вступит в силу.

Напомним, 24 января Госдепартамент США издал приказ приостановить внешнюю помощь. Так, агентство США по международному развитию (USAID) получило команду остановить финансирование всех проектов в Украине.

Президент Владимир Зеленский заявил, что из-за отказа США об финансировании приостановлены программы поддержки ветеранов, школ, больниц и восстановления инфраструктуры. Глава государства подчеркнул, что Украина ищет решение.

В Белом доме прокомментировали решение Трампа о приостановлении помощи. Каролайн Ливитт заявила, что финансирование заморозили, потому что администрация Байдена тратила бюджетные средства, "как пьяные матросы".