Трамп хочет присоединить Канаду к США

Дональд Трамп. Фото: Euro News

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в очередной раз заявил о своих намерениях присоединить к своей стране Канаду. Он убежден, что эта страна прекратит существование в случае прекращения субсидирования со стороны американцев.

Об этом Трамп написал в собственной соцсети Truth Social в воскресенье, 2 февраля.

Читайте также:

Пост Дональда Трампа. Фото: скриншот

Трамп хочет присоединить Канаду

Трамп снова сообщил о своих амбициях по присоединению Канады к Соединенным Штатам.

"Канада должна стать нашим заветным 51-м штатом", — отметил Трамп.

По его мнению, без субсидирования от США Канада перестанет существовать как жизнеспособная страна. Для канадцев Трамп пообещал значительно более низкие налоги, гораздо лучшую военную защиту и отсутствие тарифов.

Ранее мы писали, что США хотят, чтобы Украина провела выборы уже до конца 2025 года. Это произойдет в случае, если удастся договориться с Россией о прекращении огня.

Напомним, Трамп снова заявил, что он поговорит с президентом РФ Владимиром Путиным. Однако американский лидер не уточнил, когда именно состоится этот разговор.