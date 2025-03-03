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Трамп заявив, що росіяни не захопили Україну завдяки йому

3 березня 2025 22:14
Анастасія Писаненко - редактор
Трамп заявив, що росіяни не захопили Україну завдяки йому
Президент США Дональд Трамп. Фото: Офіс президента
Анастасія Писаненко - редактор

Президент США Дональд Трамп заявив, що він не поступився Росії. Тому він впевнений, що росіяни б захопили всю Україну, якби не він.

Про це Дональд Трамп сказав в Білому домі у понеділок, 3 березня.

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"Я не віддав росіянам нічого. Як би мене не обрали, вони вже захопили б всю велику Україну", — сказав Трамп.

Американський лідер підкреслив, що його політика стримування була більш ефективною, ніж у його наступника.

Нагадаємо, що також Дональд Трамп заявив, що вірить, що Росія хоче укласти мирну угоду.

Крім того, Трамп повідомив, що угода про корисні копалини "не мертва". Про неї він говоритиме під час виступу в Конгресі.

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