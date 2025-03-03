Трамп заявил, что россияне не захватили Украину благодаря ему

Президент США Дональд Трамп. Фото: Офис президента

Президент США Дональд Трамп заявил, что он не уступил России. Поэтому он уверен, что россияне бы захватили всю Украину, если бы не он.

Об этом Дональд Трамп сказал в Белом доме в понедельник, 3 марта.

Читайте также:

Что сказал Трамп о войне в Украине

"Я не отдал россиянам ничего. Если бы меня не выбрали, они уже захватили бы всю большую Украину", — сказал Трамп.

Американский лидер подчеркнул, что его политика сдерживания была более эффективной, чем у его преемника.

Напомним, что также Дональд Трамп заявил, что верит, что Россия хочет заключить мирное соглашение.

Кроме того, Трамп сообщил, что соглашение о полезных ископаемых "не мертво". О нем он будет говорить во время выступления в Конгрессе.