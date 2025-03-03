Трамп заявил, что россияне не захватили Украину благодаря ему
Президент США Дональд Трамп заявил, что он не уступил России. Поэтому он уверен, что россияне бы захватили всю Украину, если бы не он.
Об этом Дональд Трамп сказал в Белом доме в понедельник, 3 марта.
Что сказал Трамп о войне в Украине
"Я не отдал россиянам ничего. Если бы меня не выбрали, они уже захватили бы всю большую Украину", — сказал Трамп.
Американский лидер подчеркнул, что его политика сдерживания была более эффективной, чем у его преемника.
Напомним, что также Дональд Трамп заявил, что верит, что Россия хочет заключить мирное соглашение.
Кроме того, Трамп сообщил, что соглашение о полезных ископаемых "не мертво". О нем он будет говорить во время выступления в Конгрессе.
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