Дональд Трамп. Фото: скриншот

Лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що угода про корисні копалини "не мертва". Про неї він говоритиме під час виступу в Конгресі.

Про це Дональд Трамп сказав в Білому домі у понеділок, 3 березня.

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"Я вважаю, що це чудова угода для нас. Байден дуже нерозумно дав 300 мільярдів доларів, точніше 350 мільярдів доларів, країні на боротьбу та спроби щось зробити. І знаєте, що сталось? Ми нічого не отримали", — наголосив Трамп.

За його словами, за ці гроші США могли б відновити весь свій флот.

Питання угоди щодо копалин стане однією з тем його звернення у Конгресі. На питання журналіста, він наголосив, що не вважає документ "мертвим".

Нагадаємо, Трамп зазначив, що Європа інвестувала значні кошти в закупівлю російської нафти та газу, витрачаючи на це більше, ніж на підтримку безпеки України.

Також Трамп прокоментував заяву Президента Володимира Зеленського, що до угоди про завершення війни "ще дуже й дуже далеко".