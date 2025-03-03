Дональд Трамп. Фото: скриншот

Лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что соглашение о полезных ископаемых "не мертво". О нем он будет говорить во время выступления в Конгрессе.

Об этом Дональд Трамп сказал в Белом доме в понедельник, 3 марта.

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Соглашение о полезных ископаемых

"Я считаю, что это замечательная сделка для нас. Байден очень глупо дал 300 миллиардов долларов, точнее 350 миллиардов долларов, стране на борьбу и попытки что-то сделать. И знаете, что произошло? Мы ничего не получили", — подчеркнул Трамп.

По его словам, за эти деньги США могли бы восстановить весь свой флот.

Вопрос соглашения по ископаемым станет одной из тем его обращения в Конгрессе. На вопрос журналиста, он отметил, что не считает документ "мертвым".

Напомним, Трамп отметил, что Европа инвестировала значительные средства в закупку российской нефти и газа, тратя на это больше, чем на поддержку безопасности Украины.

Также Трамп прокомментировал заявление президента Владимира Зеленского, что до соглашения о завершении войны "еще очень и очень далеко".