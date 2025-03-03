Трамп різко відреагував на слова Зеленського про завершення війни

Лідер США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп відреагував на слова Президента України Володимира Зеленського, що до угоди про завершення війни "ще дуже й дуже далеко". За його словами, це "найгірша заява", яка могла бути зроблена.

Про це Дональд Трамп написав у Truth Social у понеділок, 3 березня.

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Лідер Штатів зазначив, що Америка не буде довго з цим миритися. За його словами, Зеленський нібито "не хоче миру".

"Це те, про що я говорив, цей хлопець не хоче миру, поки його підтримує Америка, і Європа на зустрічі із Зеленським прямо заявила, що вони не можуть виконати свою роботу без США — можливо, не найкраща заява, яку можна було зробити з точки зору демонстрації сили проти Росії", — наголосив він.

Допис Трампа. Фото: скриншот

Нагадаємо, Зеленський підкреслив, що до укладання угоди про завершення війни "ще дуже й дуже далеко".

Також Трамп готовий відновити переговори з Зеленським, однак у Білому домі зазначили, що це можливо лише за однієї умови.