Трамп резко отреагировал на слова Зеленского о завершении войны

Лидер США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп отреагировал на слова Президента Украины Владимира Зеленского, что до соглашения о завершении войны "еще очень и очень далеко". По его словам, это "худшее заявление", которое могло быть сделано.

Об этом Дональд Трамп написал в Truth Social в понедельник, 3 марта.

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Лидер Штатов отметил, что Америка не будет долго с этим мириться. По его словам, Зеленский якобы "не хочет мира".

"Это то, о чем я говорил, этот парень не хочет мира, пока его поддерживает Америка, и Европа на встрече с Зеленским прямо заявила, что они не могут выполнить свою работу без США — возможно, не лучшее заявление, которое можно было сделать с точки зрения демонстрации силы против России", — подчеркнул он.

Пост Трампа. Фото: скриншот

Напомним, Зеленский подчеркнул, что до заключения соглашения о завершении войны "еще очень и очень далеко".

Также Трамп готов возобновить переговоры с Зеленским, однако в Белом доме отметили, что это возможно только при одном условии.