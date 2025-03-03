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Коли закінчиться війна — відповідь Зеленського журналістам

3 березня 2025 00:08
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
На думку Зеленського, ще не зроблено жодного кроку до початку мирних переговорів про закінчення війни в Україні
Термінова новина
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Володимир Зеленський перед відльотом після саміту у Великій Британії дав пресконференцію журналістам. Він торкнувся теми завершення війни.

Про це повідомляють Новини.LIVE. 

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Президент України наголосив, що до угоди про завершення війни "ще дуже й дуже далеко". Він зазначив, що жодних реальних кроків в цьому напрямку не розпочато.

Також на порядку денному не стоїть питання територіальних поступок з боку України, попри окремі сигнали від партнерів, зокрема США.

Новина оновлюється...

Володимир Зеленський переговори війна в Україні
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