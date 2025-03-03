На думку Зеленського, ще не зроблено жодного кроку до початку мирних переговорів про закінчення війни в Україні

Термінова новина

Володимир Зеленський перед відльотом після саміту у Великій Британії дав пресконференцію журналістам. Він торкнувся теми завершення війни.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Читайте також:

Коли завершиться війна на думку Зеленського

Президент України наголосив, що до угоди про завершення війни "ще дуже й дуже далеко". Він зазначив, що жодних реальних кроків в цьому напрямку не розпочато.

Також на порядку денному не стоїть питання територіальних поступок з боку України, попри окремі сигнали від партнерів, зокрема США.

Новина оновлюється...