На думку Зеленського, ще не зроблено жодного кроку до початку мирних переговорів про закінчення війни в Україні

Коли закінчиться війна — відповідь Зеленського журналістам
3 березня 2025 00:08
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Володимир Зеленський перед відльотом після саміту у Великій Британії дав пресконференцію журналістам. Він торкнувся теми завершення війни.
Про це повідомляють Новини.LIVE.
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Президент України наголосив, що до угоди про завершення війни "ще дуже й дуже далеко". Він зазначив, що жодних реальних кроків в цьому напрямку не розпочато.
Також на порядку денному не стоїть питання територіальних поступок з боку України, попри окремі сигнали від партнерів, зокрема США.
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