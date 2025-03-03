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Когда закончится война — ответ Зеленского журналистам

3 марта 2025 00:08
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
По мнению Зеленского, еще не сделано ни одного шага к началу мирных переговоров об окончании войны в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис президента
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Владимир Зеленский перед отлетом после саммита в Великобритании дал пресс-конференцию журналистам. Он затронул тему завершения войны.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Президент Украины подчеркнул, что до соглашения о завершении войны "еще очень и очень далеко". Он отметил, что никаких реальных шагов в этом направлении не начато.

Также на повестке дня не стоит вопрос территориальных уступок со стороны Украины, несмотря на отдельные сигналы от партнеров, в частности США.

Напомним, премьер-министр Великобритании Кир Стармер отметил, что мирное соглашение для Украины должно предусматривать участие России. Однако Москва не сможет диктовать свои условия.

Также Стармер подчеркнул, что соглашения по образцу Минских договоренностей неприемлемы.

Владимир Зеленский переговоры саммит Лондон война в Украине
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