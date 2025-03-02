Саміт в Лондоні — що каже Стармер про переговори з РФ

Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер. Фото: REUTERS/Toby Melville

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що не може бути жодних угод за сценарієм Мінських домовленостей. За його словами, Україні потрібен довготривалий мир.

Про це Кір Стармер сказав на пресконференції після саміту європейських лідерів.

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"Не може бути жодних угод за сценарієм Мінських домовленостей — Україні потрібен стійкий мир", — наголосив Стармер.

За його словами, для цього лідери домовились і надалі тиснути на Росію санкціями, підтримувати територіальну цілісність та суверенітет України, а також сприяти розвитку її ОПК.

Крім того, прем'єр оголосив, що працювати над планом для України будуть Сполучене Королівство, Франція та "інші".

"Ми погодилися, що Сполучене Королівство, Франція та інші будуть співпрацювати з Україною над планом, щоб припинити війну. І ми будемо обговорювати цей план з Америкою і просувати його", — заявив Стармер.

Він додав, що Україну треба поставити в найсильнішу позицію перед майбутніми мирними перемовинами.

Нагадаємо, Стармер також повідомив, що Британія виділить майже 2 млрд фунтів на закупівлю ракет для ЗРК.

Крім того, прем'єр Британії заявив про критичний момент для безпеки Європи. За його словами, таке трапляється раз на покоління.