Стармер попередив про критичний момент для безпеки Європи на саміті у Лондоні

Кір Стармер та Володимир Зеленський. Фото: JUSTIN TALLIS/Pool via REUTERS

Премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер попередив про критичний момент для безпеки Європи. За його словами, таке трапляється раз на покоління.

Про це Кір Стармер заявив на саміті у Лондоні у неділю, 2 березня, передає The Guardian.

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Критичний момент для безпеки Європи

Відкриваючи саміт, Стармер зазначив, що вчора український лідер Володимир Зеленський отримав теплий прийом, коли прибув на Даунінг-стріт.

"Ми всі з вами, з Україною, стільки, скільки буде потрібно", — наголосив премʼєр Британії.

За його словами, це момент, який трапляється раз на покоління для безпеки Європи. Стармер пояснив, що отримання хорошого результату для України — це не лише питання правильного чи неправильного, а життєво важливо для безпеки кожної нації.

Премʼєр зазначив, що планує розробити стратегію для України, яку потім обговорить зі США для спільного просування.

За словами Стармера, саміт у Лондоні зосереджений на досягненні миру та підтримці України.

"Оскільки навіть коли Росія говорить про мир, вона продовжує свою невпинну агресію", — додав він.

Нагадаємо, Стармер висловив недовіру російському диктатору Володимиру Путіну, зазначивши, що якщо він отримає шанс, то знову здійснить вторгнення.

Також Стармер заявив, що не має жодних підстав для критики Зеленського. Він висловив свою підтримку українському лідеру.