Кір Стармер не довіряє Путіну — що прем'єр каже про диктатора

Нападе знову — Стармер заявив, що не довіряє Путіну
Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер заявив, що не довіряє російському диктатору Володимиру Путіну. За його словами, якщо в нього буде можливість, він вторгнеться знову.
Про це Кір Стармер сказав в інтерв'ю BBC.
Стармер не довіряє Путіну
Стармер заявив, що він не довіряє Путіну, адже він "прийде знову", якщо у нього буде така можливість. Водночас він наголосив, що довіряє Володимиру Зеленському та Дональду Трампу.
За його словами, через постійну загрозу повторного вторгнення в Україну з боку РФ виникла критична потреба в гарантіях безпеки.
Прем'єр вважає, що для досягнення тривалого миру важливі три моменти: сильна Україна, європейський елемент з гарантіями безпеки та захист США.
Нагадаємо, Володимир Зеленський 1 березня прибув до Лондона для зустрічі з Кіром Стармером.
В результаті тієї зустрічі Британія та Україна підписали угоду про позику на 2,6 млрд фунтів. За словами українського президента, ці гроші підуть на виробництво зброї в нашій країні.
Одразу після цієї зустрічі прем'єр Британії зателефонував Трампу і Макрону.
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