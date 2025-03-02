Кір Стармер не довіряє Путіну — що прем'єр каже про диктатора

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Фото: REUTERS

Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер заявив, що не довіряє російському диктатору Володимиру Путіну. За його словами, якщо в нього буде можливість, він вторгнеться знову.

Про це Кір Стармер сказав в інтерв'ю BBC.

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Стармер не довіряє Путіну

Стармер заявив, що він не довіряє Путіну, адже він "прийде знову", якщо у нього буде така можливість. Водночас він наголосив, що довіряє Володимиру Зеленському та Дональду Трампу.

За його словами, через постійну загрозу повторного вторгнення в Україну з боку РФ виникла критична потреба в гарантіях безпеки.

Прем'єр вважає, що для досягнення тривалого миру важливі три моменти: сильна Україна, європейський елемент з гарантіями безпеки та захист США.

Нагадаємо, Володимир Зеленський 1 березня прибув до Лондона для зустрічі з Кіром Стармером.

В результаті тієї зустрічі Британія та Україна підписали угоду про позику на 2,6 млрд фунтів. За словами українського президента, ці гроші підуть на виробництво зброї в нашій країні.

Одразу після цієї зустрічі прем'єр Британії зателефонував Трампу і Макрону.