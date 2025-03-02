Кир Стармер не доверяет Путину — что премьер говорит о диктаторе

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Фото: REUTERS

Премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что не доверяет российскому диктатору Владимиру Путину. По его словам, если у него будет возможность, он вторгнется снова.

Об этом Кир Стармер сказал в интервью BBC.

Читайте также:

Стармер не доверяет Путину

Стармер заявил, что он не доверяет Путину, ведь он "придет снова", если у него будет такая возможность. В то же время он подчеркнул, что доверяет Владимиру Зеленскому и Дональду Трампу.

По его словам, из-за постоянной угрозы повторного вторжения в Украину со стороны РФ возникла критическая потребность в гарантиях безопасности.

Премьер считает, что для достижения длительного мира важны три момента: сильная Украина, европейский элемент с гарантиями безопасности и защита США.

Напомним, Владимир Зеленский 1 марта прибыл в Лондон для встречи с Киром Стармером.

В результате этой встречи Великобритания и Украина подписали соглашение о займе на 2,6 млрд фунтов. По словам украинского президента, эти деньги пойдут на производство оружия в нашей стране.

Сразу после этой встречи премьер Британии позвонил Трампу и Макрону.