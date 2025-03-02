Зеленський заявив, що позика від Британії піде на виробництво зброї в Україні

Кір Стармер та Володимир Зеленський. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Президент України Володимир Зеленський підбив підсумки сьогоднішньої зустрічі із британським прем'єр-міністром Кіром Стармером у Лондоні. Зокрема, він розповів, що виділені 2,26 млрд фунтів стерлінгів підуть на виробництво зброї в нашій країні.

Про це повідомляє офіційний Telegram-канал президента України.

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Володимир Зеленський уточнив, що кошти було надано Україні як кредит. Однак він буде погашений за рахунок доходів від заморожених активів РФ.

"Сьогодні в нашій присутності було підписано кредитний договір між Україною та Великою Британією. Позика на посилення нашої обороноздатності, що буде погашена з доходів, отриманих від заморожених російських активів. Гроші підуть на виробництво зброї в Україні. Саме так справедливо: платити повинен той, хто почав війну", — написав президент.

Володимир Зеленський та Кір Стармер під час зустрічі 1 березня. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Також український лідер поінформував, що під час перемовин сторони обговорили виклики, які стоять сьогодні перед Україною та всією Європою. Крім того, було обговорено координацію з партнерами, конкретні кроки для посилення позицій України, закінчення війни справедливим миром, і надійні гарантії безпеки.

"Дякую народові, уряду Сполученого Королівства за таку велику підтримку від самого початку цієї війни. Щасливі, що маємо таких стратегічних партнерів й однакове бачення того, яким має бути впевненість у майбутньому для всіх", — додав Зеленський.

Нагадаємо, що Кір Стармер під час зустрічі із Президентом України висловив свою підтримку Володимиру Зеленському, а також заявив про готовність стояти з нашою країною до кінця.

Також ми повідомляли, що прем'єр Британії зустрів українського лідера обіймами, хоча британського політика вважають не надто тактильним. У ЗМІ писали, що це був сигнал для Білого дому, який показав позицію Британії.